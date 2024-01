"C'est compliqué de marcher": le verglas sur les routes complique aussi la vie... des piétons

Il est plutôt compliqué, pour les piétons aussi, de circuler dans la capitale ce matin. Et pour cause, la plupart des trottoirs sont complètement enneigés et à certains endroits, des plaques de verglas se sont formées. C'est donc très glissant. Dans la soirée d'hier soir, les pompiers de Bruxelles dénombrent 46 chutes sur la voie publique.

Certains trottoirs sont déblayés, mais ça relève souvent d'une initiative personnelle. Certains commerces ont décidé de saler ou de balayer la neige qui était sur le trottoir, de quoi permettre un passage plus sûr devant leurs établissements. Mais cela reste plutôt minime, les conditions sont compliquées dans les quartiers adjacents aux grands axes.