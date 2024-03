Prévisions météo: après les nuages, un avant-goût de printemps en fin de semaine

La journée débutera sous la grisaille matinale, mercredi, avec des nuages bas, de la brume et des bancs de brouillard sur un grand nombre de régions même si localement le soleil pourrait être présent par endroits aussi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Graduellement en matinée, la couverture nuageuse s'étendra à l'ensemble du pays. En cours d'après-midi, la grisaille devrait finalement progressivement se morceler pour permettre le retour de conditions peu nuageuses en fin de journée. Les maxima se situeront entre 6°C en Ardenne et 9 à 11°C en plaine. Le vent sera souvent faible de sud puis de sud-est. Ce soir et cette nuit, le temps devrait rester sec avec progressivement de larges éclaircies en toutes régions. Un banc de brouillard (givrant) pourra toutefois se former localement en fin de nuit. Les minima descendront entre -2 et 3°C. Le vent sera faible d'est.