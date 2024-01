Prévisions météo: encore un peu de neige ce samedi? Le soleil n'est pas encore de retour ce week-end

Aujourd'hui, le temps sera souvent gris avec un risque de quelques bruines, surtout dans le centre et l'est du pays. En Ardenne, ces bruines pourront être verglaçantes et quelques faibles chutes de neige seront également possibles. Dans l'ouest du pays, la couverture nuageuse pourrait par moments s'entrouvrir.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux à couvert avec, par endroits, de faibles pluies dans le nord, de faibles pluies ou de la neige fondante dans le cente et un peu de neige ou de bruine verglaçante en Ardenne. Les minima varieront de 0 à -3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 0 à +3 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, le temps deviendra légèrement variable avec de nombreux champs nuageux et un risque croissant d'une averse en cour de journée. Dans le nord-ouest du pays, il s'agira d'un risque d'une averse de pluie alors que dans le centre une averse de neige fondante sera également possible. Au sud du sillon Sambre et Meuse, on prévoit quelques chutes de neige.

Les maxima s’échelonneront de -1 ou -2 degrés en Ardenne à +5 degrés dans le nord-ouest du pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, et à la mer plutôt d'ouest à nord-ouest.