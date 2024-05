Prévisions météo: entre averses et éclaircies, que nous réserve cette semaine?

Les prévisions météo de l'IRM annoncent beaucoup de pluie et d'averses pour les jours à venir. Voici ce qui est au programme de ce dimanche et de ce début de semaine.

Le ciel sera d'abord souvent très nuageux ce dimanche, avec surtout sur l'ouest et le centre des périodes de pluie. Sur l'est et le nord-est par contre, le temps restera encore généralement sec, ce matin, avec d'abord quelques éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, il fera plutôt partiellement nuageux et les précipitations prendront la forme d'averses. Celles-ci seront parfois intenses et pourraient localement prendre un caractère orageux. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec et ensoleillé dans la région côtière. Les maxima se situeront autour de 17 ou 18°C en Ardenne ainsi qu'au littoral, et entre 19 et 22°C ailleurs.