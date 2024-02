Prévisions météo: faut-il plutôt prendre une écharpe ou un parapluie?

Durant la nuit prochaine, le ciel sera d'abord peu nuageux. En cours de nuit, des bancs de nuages bas ou de brouillard parfois givrant se formeront par endroits, surtout en Ardenne. Quelques bancs nuageux envahiront également l'ouest du pays. Les températures durant la nuit redescendront entre -3°C dans les hautes Fagnes, 0 ou -1°C dans la plupart des régions et 1 ou 2°C en bord de mer.

Ce mardi commencera sous les nuages dans les régions du centre du pays et au sud du sillon Sambre et Meuse. Les éclaircies présentes sur la partie nord-ouest s'étendront lentement au centre pour finalement gagner l'Ardenne en fin de journée, prévoit l'IRM dans son dernier bulletin. Les maxima varieront entre 5°C en haute Ardenne, 8 ou 9°C dans la plupart des régions et 10°C en Gaume.

Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le soleil fera quelques apparitions, surtout sur le centre du pays et au sud du sillon Sambre et Meuse. En cours de journée, les bancs nuageux présents sur l'ouest du pays tenteront de s'infiltrer sur les régions du centre, mais le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 ou 12 degrés en Flandre.

Jeudi, une zone de pluies envahira lentement notre pays à partir du littoral. L'Ardenne profitera encore de quelques embellies matinales. Les maxima varieront entre 8 et 13 degrés.

Vendredi, notre pays profitera de quelques éclaircies passagères entre deux zones de pluie. L'une quittera notre pays par l'est le matin et la suivante reviendra par le littoral en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 6 et 10 degrés.