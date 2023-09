Prévisions météo: le mercure pourrait chuter jusqu'à 0°C à certains endroits la nuit prochaine

De larges éclaircies embrasseront le pays en soirée tandis que la nuit se déroulera sous des nuages élevés. De la brume, du brouillard et des nuages pourraient faire leur apparition, surtout en haute Belgique. Les écharpes seront nécessaires pour bien couvrir ses ganglions alors que l'IRM annonce que le mercure pourrait chuter vers 0°C dans certaines vallées ardennaises. Dans les autres régions, les minima oscilleront entre 6 et 10°C.

Alternance d'éclaircies et de champs nuageux rythmeront l'après-midi de samedi, qui devrait généralement rester sèche même si quelques averses pourraient s'échapper en Ardenne et au nord du pays. Le thermomètre ne grimpera pas plus haut que 13°C en Hautes Fagnes et 17 à 18°C en plaine, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera modérément, sauf à la mer où il sera parfois assez fort.

Mardi, le temps restera sec avec du soleil et des nuages élevés. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 voire localement 23 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Mercredi, la journée débutera avec un soleil voilé par des nuages élevés. Ensuite, la couverture nuageuse s'épaissira progressivement depuis l'ouest. En fin d'après-midi ou en soirée, de la pluie pourra déjà tomber sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés sous un vent modéré de sud se renforçant nettement le soir.

Jeudi et vendredi, différentes zones de pluie et d'averses traverseront nos régions avec un vent soutenu, entrecoupées de périodes sèches et plus calmes. Les maxima oscilleront entre 14 et 19 degrés.