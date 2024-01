Prévisions météo: le thermomètre va chuter jusqu'à -15°C dans une région du pays

Ce matin, la journée, débutera avec un temps froid et du brouillard givrant par endroits. Ensuite, le temps sera très lumineux sur la plupart des régions, même si la grisaille pourrait être plus tenace sur l'Ardenne. Les maxima se situeront entre 0 et -3 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse, autour de 0 à -1 degré sur le centre et entre +1 et +4 degrés sur le nord-ouest, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit il fera à nouveau froid avec des gelées généralisées. Les minima seront compris entre -1 degré à la côte et localement -15 degrés dans le sud-est du pays (voire moins dans certaines vallées), sous un vent faible à modéré de sud-ouest. Des nuages bas ou du brouillard givrant se formeront par endroits, surtout sur le relief de l'Ardenne.