Emmenez vos luges et vos moonboots: enneigées, les pistes de ski wallonnes seront accessibles ce week-end

La neige qui est tombée ces derniers jours en Belgique va faire des heureux ce week-end. Dans les Ardennes, sur les hauteurs de notre pays, de nombreuses pistes de ski vont ouvrir leurs portes. En ski alpin, les pistes seront accessibles à la Baraque de Fraiture, mais aussi à Trois-Ponts, à Spa et à Ovifat. Le ski de fond aussi sera proposé, dans de nombreuses zones de notre pays.

C'est notamment le cas à Anlier, près de Habay. Cela faisait 5 ans que le site n'avait plus ouvert ses portes, mais les 10 cm de neige tombés cette semaine vont permettre de relancer l'activité. "On était tellement impatients", reconnaît Jacques Fasbender, membre de l'ASBL L'Anlier, qui gère cette piste de ski de fond. "Habituellement, on avait de la neige tous les ans, parfois ça ratait une année, mais cinq ans, ça devenait long. On prend de l'âge, à ce rythme-là, on n'ouvrira plus avant de passer de l'autre côté", plaisante-t-il ensuite.