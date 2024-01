"C'est malheureux d'en arriver là": un ouvrier communal harcelé à cause de sa technique d'épandage

Un ouvrier communal déverse du sel à mains nues à Huy alors que la commune est bien équipée contre la neige. La vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et pourtant, cette façon de faire se justifie dans certaines conditions.

Depuis deux jours, une vidéo d'un ouvrier communal fait le tour des réseaux sociaux. On le voit déverser du sel sur la rue à main nue dans la commune de Huy. Ludovic Delmelle, l'ouvrier communal, se fait harceler et moquer par messages privés depuis la diffusion de cette vidéo. "Ce sont des insultes en disant que je suis un imbécile. Qu'on a engagé des gens qui ne servent à rien", explique-t-il.

Le bourgmestre de la ville de Huy, Eric Dossogne, a tenu à féliciter Ludovic, car sur le terrain, les ouvriers doivent parfois improviser. En effet, même si la commune est bien équipée face à la neige, de temps en temps certaines voitures sont mal stationnées, et ne permettent pas aux matériels adéquats d'intervenir. "On travaille 24h non-stop pour essayer de rendre le service au citoyen qui est évidemment notre mission première. Il est très compliqué de faire comprendre aux équipes qu'ils sont critiqués ainsi sur les réseaux sociaux. On fait à chaque fois le maximum", confie la directrice des travaux de la ville de Huy, Virginie Libert.