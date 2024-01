La situation est toujours compliquée dans les transports en commun: les lignes internationales également perturbées

En province de Liège, une quarantaine de lignes sont interrompues et la plupart des autres font également face à des déviations. Dans la région de Charleroi, on compte une quinzaine de bus en circulation, alors que le métro continue de rouler. Sur le reste du Hainaut, la majeure partie des lignes reste à l'arrêt à Mons-Borinage et dans le Centre, avec des déviations sur les autres lignes en circulation. Dans le Hainaut occidental, les arrêts restent limités, mais les déviations sont toujours nombreuses.

Il est recommandé de suivre le site letec.be pour se tenir au courant de la situation du réseau au fil de la journée.

Du côté de la SNCB, des retards et suppressions touchent le rail depuis ce vendredi matin. Rien qu'à la gare du Midi, 26 trains étaient en retard et 6 annulés ce matin, ce qui a eu le don d'énerver certains navetteurs. "Ces retards m'insupportent, surtout qu'en Belgique, on est toujours prévenus bien à l'avance du froid, de la neige et du gel, et il y a encore des difficultés", explique une usagère dont le train vers Bruges a été retardé.