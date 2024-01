Avec la neige et le sel qui salissent votre voiture, faut-il déjà aller au car wash?

Avec la neige, et surtout le sel largement répandu sur la route, votre voiture est peut-être un peu sale depuis quelques jours. Mais faut-il déjà aller au car wash alors que des conditions hivernales sont encore annoncées ce week-end? La question divise au sein des automobilistes croisés ce matin à Gosselies. "J'ai fait un rinçage de toute la carrosserie pour protéger ma voiture. Le sel et la neige ça abîme", nous confie une première usagère de la route. Marie, elle, préfère attendre un peu. "Il y a encore plein de neige et le sel va encore passer. On se dit qu'elle va se resalir et que ça ne sert pas à grand chose".

En effet, le sel peut avoir un effet néfaste pour votre carrosserie. "Le sel mange tout, si vous mettez un peu de sel sur un morceau de métal, après deux jours il va être rouillé. Nous, on conseille aussi de faire un rinçage du châssis, car il encaisse plus que la carrosserie", explique Olivier Lefief, gérant d'un car wash.