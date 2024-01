Prévisions météo: un dimanche lumineux même si le soleil joue à cache-cache avec les nuages

Après un début de matinée assez froid avec quelques gelées dans certaines régions, le temps sera assez ensoleillé avec parfois quelques bancs de nuages élevés et moyens. Notamment dans l'est du pays, l'IRM prévoit plus de soleil. Les maxima s'échelonneront entre 6 ou 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 9 ou 10 en bord de mer et 12 ou 13 degrés à Limbourg.

Ce soir et cette nuit, la situation évoluera peu avec un temps sec et des nuages élevés et parfois moyens. A l'aube, plus de nuages seront possibles dans l'extrême ouest du pays. Les minima oscilleront autour de 0 ou -1 degré en Hautes-Fagnes et jusqu'à +5 ou +6 degrés en plaine.

Lundi, le temps restera sec avec un soleil voilé par des nuages élevés. Dans l'ouest, des nuages d'étage moyen seront aussi présents.

Mardi matin, du brouillard pourra être présent près des frontières allemande et luxembourgeoise. Ailleurs, on retrouvera de nombreux nuages élevés et moyens. Durant la journée, la nébulosité augmentera progressivement depuis l'ouest. Ils pourront s'accompagner de faibles précipitations isolées en soirée. Les maxima varieront entre 7 et 13 degrés.