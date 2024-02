Tempête Louis: Infrabel appelle les riverains des voies ferrées à la vigilance

Infrabel a appelé jeudi les riverains des voies de chemin de fer à rentrer ou attacher tout objet susceptible d'être emporté par le vent et qui pourrait se retrouver sur les voies en prévision du passage de la tempête Louis qui touchera la Belgique en fin de journée et la nuit prochaine, indique le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Si tel devrait cependant être le cas, le gestionnaire du réseau ferroviaire appelle les particuliers à la plus grande prudence et à ne pas aller récupérer les objets par leurs propres moyens mais de composer le 112 afin de lui permettre de réagir le plus rapidement possible pour interrompre le trafic et récupérer les objets qui obstruent les voies.

Les dégâts occasionnés lors du passage de la tempête Ciaran le 2 novembre 2023 avaient généré plus de 766 heures de retard cumulées, rappelle encore le gestionnaire du réseau ferroviaire.