"Une de mes techniques, c'est de sécher le pot": quelques conseils pour protéger vos plantes extérieures avant l'arrivée du froid

Pour les plantes en pot, il faut absolument éviter que les racines gèlent. Le terreau est un excellent isolant. "Une de mes techniques pour garder les racines hors gel, c'est simplement de faire sécher le pot. On va souvent la mettre sous un petit abri et ça va faire l'affaire", explique Simon de Witte, pépiniériste. De cette manière, le froid ne pénètre pas le pot.

Les plantes les plus sensibles sont les plantes dites "méditerranéennes", comme les oliviers ou les lauriers roses, ou plus exotiques. Pour elles, on les recouvre d'un voile, si possible de couleur claire. "On peut très bien aussi se contenter d'un vieux drap de lit, ça va aussi très bien fonctionner", dit-il. On peut aussi mettre de la paille ou des feuilles mortes au pied de celles-ci.

Si certaines fleurs sortent déjà de terre, c'est qu'elles sont habituées aux températures hivernales. Le froid abîmera les fleurs, mais elles repousseront au moment opportun, à savoir dans le printemps. "Maintenant, si vos horentisas ont commencé à faire de nouvelles feuilles, il vaut mieux les protéger, car ça peut être compliqué", conseille encore le pépiniériste.

"Il y a pas mal de plantes qui fleurissent en hiver et qui n'ont pas spécialement besoin d'être protégées. C'est dans leur morphologie naturelle de fleurir à cette période-ci de l'année. Comme on a eu des températures relativement chaudes dans les jours avant, on pourrait très bien encore avoir un rosier en fleur, par exemple. Mais là, par contre, les fleurs vont être complètement bousillées, elles ne sortiront pas et vont s'arrêter là. On aurait ces températures-là fin mars début avril, ce serait beaucoup plus préoccupant", conclut-il.