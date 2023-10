Une dernière sortie avant de ressortir les gros pulls? Ce dimanche sera encore très doux

Ce samedi, la mi-journée, nous retrouverons quelques éclaircies mais aussi des nuages élevés et moyens dans l'est du pays. Ailleurs, le soleil sera bien présent. En début d'après-midi, le temps deviendra provisoirement ensoleillé sur la majeure partie du territoire. Ensuite, de nouveaux champs nuageux (une nouvelle fois d'altitude ou d'étage moyen) nous parviendront progressivement par la mer du Nord et les Pays-Bas.

Les maxima, très doux pour la saison, oscilleront entre 18 ou 19 degrés en haute Ardenne et localement 23 voire 24 degrés en plaine. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.