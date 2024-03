3,3 millions supplémentaires pour la transformation numérique des communes wallonnes

Le gouvernement wallon a retenu, jeudi, 46 projets qui seront lancés cette année afin de renforcer la transformation numérique des villes et communes du sud du pays. Un montant de 3,3 millions d'euros y sera consacré.

"Tous les projets retenus répondent à des demandes bien spécifiques exprimées par les territoires et leurs citoyens. Il était nécessaire de poursuivre sur la lancée du premier appel à projets Smart Region et d'intensifier encore davantage nos actions en la matière", a souligné le ministre du Numérique, Willy Borsus.

"La stratégie numérique des Pouvoirs locaux doit se traduire dans l'amélioration de l'état de l'infrastructure informatique locale en ce compris le volet cybersécurité mais aussi investir dans la connectivité du territoire, former les agents et les élus et développer des solutions digitales sur le territoire", a ajouté son collègue en charge des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.