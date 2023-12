Arbres et haies en Wallonie: 10 millions d'euros en plus pour les communes

Il s'agit d'un prolongement, à destination des 262 communes de Wallonie, du programme "Yes We Plant", lancé en début de législature dans l'objectif de planter 4.000 km de haies et/ou un million d'arbres sur le territoire d'ici 2024, dans le cadre de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité.

La ministre dit ainsi répondre à "l'engouement collectif" généré par "Yes We Plant". Ce programme a déjà atteint son objectif, avec plus de 1,2 million d'arbres et 3.000 km de haies au compteur, selon Mme Tellier.

Les villes et communes ont jusqu'au 31 décembre 2027 pour mettre en œuvre les travaux concernés. Pour réaliser des projets pérennes et de qualité, elles pourront bénéficier de l'accompagnement de spécialistes de la plantation mandatés par la Région, les "conseil'haies".

"Face au déclin alarmant de la biodiversité au niveau mondial, la plantation d'arbres et de haies constitue un exemple d'action concrète et efficace de restauration de la nature. Les haies offrent en effet un rempart protecteur contre les effets croissants des dérèglements climatiques, en diminuant les risques d'inondations et de sécheresse", selon la ministre Ecolo.