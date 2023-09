Assistants de pratique: les infirmiers réclament une concertation "réelle" avec le secteur

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke méconnaît "une fois de plus" le rôle infirmier, réagissent lundi l'Association belge des Praticiens de l'Art infirmier (acn-asbl) et la Fédération Nationale des Infirmières de Belgique (FNIB) après l'annonce de la création de la fonction d'assistant de pratique. Dans une lettre ouverte, les deux associations réclament une "concertation" avec le secteur.

Récemment, le gouvernement fédéral a approuvé la création de cette nouvelle profession de soins - les assistants de pratique - destinée à alléger le travail des médecins. Les premières formations débuteront à l'automne 2024. Elles s'étaleront sur un an et demi, dont six mois de stage.

Ce nouveau profil offrira la possibilité d'évoluer de manière plus rapide et plus flexible - moyennant la formation nécessaire - vers d'autres profils de soins qui sont en pénurie aujourd'hui, a défendu le ministre de la Santé.