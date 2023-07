Bonus pour travailler plus longtemps, 20 ans minimum, primes et plafonds: un accord a été trouvé pour changer nos pensions

Le gouvernement s'est accordé lundi à l'aube sur une réforme des pensions, ont annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Pensions, Karine Lalieux. Cet accord, atteint au bout d'une nuit de négociation, vient compléter celui conclu il y a un an en la matière, et vise en particulier à rendre le système plus soutenable financièrement au regard du coût du vieillissement de la population. Les différentes mesures permettront de réduire celui-ci de 0,5% à l'horizon... 2070. Et c'est essentiel car rappelez-vous: en mai 2023, la Commission européenne avait invité la Belgique à faire preuve de prudence budgétaire et avait pointé du doigt "un manque de mesures budgétaires compensatoires significatives". Conséquences: les aides financières promises par l'Europe pour relancer l'économie belge étaient bloquées, en quelques sortes. Cette réforme des pensions pourrait changer la donne.

À lire aussi "Il vaut mieux des députés rémunérés correctement": Rachid Madrane réagit au montant des pensions des députés

Un bonus net

Qu'est-ce qui change ? En (très) résumé, voici ce qu'il faut retenir: