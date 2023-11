Braine-le-Comte demande aux habitants de Ronquières de ne pas consommer l'eau du robinet

Les résultats obtenus étant sous le seuil de la future norme de 2026, la SWDE ne prévoit pas actuellement d'organiser de distribution de moyens alternatifs sur Ronquières.

"Toutefois, afin d'accompagner au mieux les citoyens du village, et plus particulièrement les personnes à risques citées dans le communiqué de la SWDE, une distribution sera dès que possible proposée par la Ville, à ses frais, pour les Ronquiérois et Ronquiéroises désireux de s'approvisionner en eau issue d'une autre source", ont indiqué les instances communales.

La ville poursuit par ailleurs son action qui demande, entre autres, que la SWDE et Vivaqua prennent rapidement des mesures opérationnelles pour faire diminuer le taux de PFAS dans l'eau distribuée à Ronquières.