Reconnaissance de la Palestine: pourquoi les libéraux sont-ils les seuls à s’y opposer?

Les libéraux, le Mouvement réformateur et l’Open Vld, ne sont pas favorables à une reconnaissance de la Palestine, contrairement aux autres partis de la Vivaldi et de certains pays européens, comme l’Espagne, l’Irlande et la Norvège qui ont décidé de le faire dès aujourd’hui. De passage dans le Bel RTL matin, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a précisé la position des libéraux.

On avance, quand même, parfois avec des symboles…

On avance avec des mesures et c’est mon rôle de ministre des Affaires étrangères et surtout de Présidence tournante de l’Union européenne de rassembler. Et nous espérons très prochainement reconnaître la Palestine avec un nombre d’Etats significatifs de l’Union européenne. C’est ce que nous faisons à l’heure actuelle. Nous continuons notre médiation.