BRUXELLES - Dix-huit députés bruxellois n'ont pas été réélus dimanche

Dans le groupe linguistique francophone, c'est sans surprise au sein des formations les plus marquées par la défaite, à savoir Ecolo et DéFI, que les retraits forcés sont les plus nombreux.

Chez Ecolo, ils sont huit à ne pas revenir: le chef de groupe sortant, John Pitseys, Isabelle Pauthier, Farida Tahar, Hicham Talhi, Victoria Austraet, Pierre-Yves Lux, Ahmed Mouhssin, et Ingrid Parmentier.