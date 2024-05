"C’est un changement énorme": 4 ans plus tard, le plan Good Move divise toujours autant

Tinne Van der Straeten (Groen) et Maxime Prévot (Les Engagés) étaient les invités du RTL info Rendez-Vous ce midi. Un débat inédit dans lequel ils ont évoqué plusieurs sujets d’actualité, dont le plan Good Move à Bruxelles… Qui ne fait pas l’unanimité.

Quatre ans que le plan Good Move est de vigueur à Bruxelles, quatre ans que le sujet déchire l’opinion publique. Certains riverains n’en peuvent plus et en viennent à être dégoûté de rouler en voiture. Tinne Van der Straeten, ministre de l’énergie, tient à nuancer : "C’est une politique de mobilité à la hauteur des gens. C’est pouvoir se déplacer avec son moyen de transport préféré en toute fluidité, tout en sorte que la ville soit plus apaisée avec une qualité de l’air qui soit respirable".

On ne va pas retourner dans les années 90, quand la Grand-Place était un parking à ciel ouvert

"C’est pour ça que notre ministre de la mobilité, Elke Van den Brandt, a triplé les cyclistes à Bruxelles avec 70 km de pistes cyclables. À Bruxelles, une famille sur deux n’a pas de voiture. Un enfant sur sept à de l’asthme. Une politique de mobilité est avant tout une politique de santé, pour pouvoir se déplacer et surtout vivre dans des quartiers qui sont en sécurité. Depuis qu’on a apaisé la ville, on voit qu’il n’y a quasiment plus d’accident mortel sur les routes".