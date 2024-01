"Choisir l’avenir plus vert et plus juste": Ecolo dévoile son slogan de campagne électorale

Le début de l'année est l'occasion pour les différents partis politiques de lancer la campagne électorale. Hier, le MR a dévoilé quelques-unes de ses têtes de liste. Aujourd'hui, Ecolo a démarré sa campagne.

Le parti vert dévoile son slogan : Choisir l’avenir plus vert et plus juste. Un avenir plus vert avec plus de zones vertes, une gratuité étendue dans les transports en commun, par exemple pour la SNCB. Un avenir plus juste avec l’augmentation des bas et moyens salaires de 300 euros nets, c’est une des propositions annoncées par le parti.