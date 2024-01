Cocaïne retrouvée dans le cabinet de Caroline Désir: la ministre réagit via l'intermédiaire de son porte-parole

Via l'intermédiaire de son porte-parole Jean-François Mahieu, le cabinet de la ministre a réagit dans un communiqué.

"Le mercredi 13 décembre en soirée, la Ministre de l’Éducation a été informée qu’un assistant en charge du matériel et de la logistique au cabinet, se trouvait en état d’arrestation dans le cadre d’une enquête sur un trafic de drogue", explique le communiqué. "Le jeudi 14 décembre, une procédure de licenciement pour rupture de confiance a été menée dans le respect de la réglementation applicable aux cabinets ministériels. Le même jour, une fouille de son bureau a été effectuée par nos soins afin de vérifier si des objets délictueux s’y trouvaient. Une cinquantaine de sachets contenant de la poudre blanche a été découverte".



"Un contact a été pris par le cabinet avec un avocat pénaliste pour ouvrir une collaboration avec le juge d’instruction en charge de l’enquête. Le cabinet a donc entamé cette collaboration d’initiative avec les enquêteurs. De commun accord avec ces derniers, le chef de cabinet leur a ouvert les portes du bureau du collaborateur et de tous les locaux auxquels celui-ci avait accès dès le vendredi 15 décembre. Les sachets ont été embarqués par les enquêteurs le jour même. Ils n’ont rien découvert d’autre et n’ont souhaité entendre aucun autre membre du cabinet depuis".