De "couillons" à "froussards": Paul Magnette revient sur son attaque contre le PTB et... en remet ensuite une couche

Il en a ensuite profité pour en remettre une couche sur le PTB à propos de la modification de sa taxe sur les millionnaires. "Ça montre que non seulement le PTB ne prend jamais la moindre responsabilité, ne va jamais entrer dans aucun gouvernement, mais même en période électorale, ils renoncent à leurs propres engagements. C'est quand même fou. Les partis de gauche disent qu'il faut taxer la fortune pour baisser les impôts sur le travail, et le PTB ne veut même plus taxer les riches [Paul Magnette fait référence à la modification du projet du PTB sur la taxation des "riches". Ils voulaient taxer les personnes avec une fortune supérieure à 1 million d'euros, mais souhaitent désormais taxer les fortunes supérieures à 5 millions d'euros, NDLR]", "donc le PTB ne servait déjà à rien, puisqu'il ne prenait aucune responsabilité. S'ils ne veulent même plus taxer les riches, ils ne servent absolument plus à rien", a déclaré Paul Magnette.

Des propos qui ont directement fait réagir Raoul Hedebouw sur X.