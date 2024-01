Ecolo choisit "l'avenir plus vert, plus juste"

Ecolo a dévoilé lundi son slogan en vue des élections de 2024: "Choisir l'avenir plus vert et plus juste". En cette année charnière en Belgique, en Europe et de nombreux pays à travers le monde, les Verts francophones ont affiché quelques-unes de leurs priorités associant la transition écologique, la justice sociale et une société plus inclusive.

Les co-présidents ont énuméré une série de propositions qui tiennent à coeur de leur parti: poursuite des investissements publics et extension de la gratuité en matière de mobilité, isolation par quartiers, stop au béton, augmentation des bas et moyens salaires jusqu'à 300 euros nets par mois, individualisation des droits sociaux par la suppression du statut de cohabitant, taxation des plus-values boursières ou encore l'instauration du referendum en Belgique. Et, en matière institutionnelle, les Verts veulent aussi donner plus de pouvoir à l'échelon fédéral et la capacité d'arbitrer. En compagnie de Groen, ils approuveront samedi leurs revendications dans ce domaine.

Les conservateurs et les polémiques qui enflent sur certains sujets de société sont dans le viseur des écologistes. "Certains partis cherchent à cliver et à attaquer. Nous faisons le choix de rassembler. Il y a une place pour tout le monde dans la société que les écologistes veulent construire. L'enjeu, c'est faire ensemble", ont assuré M. Nollet et Mme Maouane.