Impôt sur la fortune, droits de succession et taxes sur les résidences secondaires: que propose chaque parti?

Impôt sur la fortune

Trois partis répondent clairement oui à l'impôt sur la fortune: Ecolo, le PS et le PTB. Le PTB prône depuis des années une taxe des millionnaires et des multimillionnaires.

Le MR répond non. Et puis il y a deux partis qui se situent un petit peu entre les deux, pour qui c'est un petit peu plus nuancé, Défi et les Engagés. Ils considèrent qu'il ne faut pas taxer la richesse des personnes mais plutôt les revenus du capital. C'est-à-dire tous les revenus issus du patrimoine comme par exemple les placements financiers.