Ahmed Laaouej réclame des sanctions contre Israël et pointe du doigt Hadja Lhabib: "Je ne vois pas de résultat"

"La Belgique prend sa part, mais elle doit poursuivre ses efforts et renforcer ses efforts. Le gouvernement israélien et l'État d'Israël, aujourd'hui, bénéficient d'une impunité qui est intolérable. Plus de 30 000 morts. On parle aussi aujourd'hui de femmes violées dans les prisons du Cisjordanie et de Gaza. Il faut des sanctions économiques, politiques contre Israël. Il est temps aujourd'hui de mettre ça à l'agenda européen. C'est ce que j'ai demandé au Premier ministre. Nous avons la présidence de l'Union européenne et donc le gouvernement belge, le Premier ministre en particulier, je ne compte pas sur la ministre des Affaires étrangères, il faut mettre ça à l'agenda européen, c'est essentiel", a souligné le chef de file PS à Bruxelles.

Il a ensuite reconnu qu'Alexander de Croo faisait le nécessaire sur la question, avant de pointer du doigt la ministre des Affaires étrangères.

"Oui, il est en pointe. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien épaulé par sa ministre des Affaires étrangères. Je ne vois pas qu'il y ait du résultat. Et surtout, il faut mettre à l'agenda européen, c'est essentiel, des sanctions économiques et politiques contre Israël, parce que l'impunité, ça suffit", a-t-il poursuivi.

Ahmed Laaouej a défendu le travail de ses deux comparses socialistes, mais a dit en attendre davantage de la part d'Hadja Lahbib.

"Heureusement, Ludivine de Donder et Caroline Gennez ont pris des initiatives, notamment pour l'aide humanitaire. Il fallait le faire, elles le font. J'aimerais qu'il en soit autant. Moi, je demande des résultats concrets. Est-ce que oui ou non, on en parle au niveau européen ? Est-ce que oui ou non, on prend à témoin la scène politique européenne et internationale pour avoir des sanctions économiques et politiques contre Israël ?", a-t-il encore ajouté.