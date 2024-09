Le CD&V fustige la formation flamande: une attitude "irresponsable" voire "indécente" selon la NV-A

Le rejet par le CD&V de ce qui était présenté comme "la troisième et dernière" note du formateur Matthias Diependaele (N-VA) en vue d'une nouvelle majorité flamande fait encore grincer des dents mercredi dans les rangs de la N-VA. On y sent de la déception et de la colère, mais aucune réaction officielle n'a encore été émise. Chez Vooruit, troisième partenaire de l'attelage pressenti pour former le prochain gouvernement, on garde aussi le silence pour le moment.

Le président des chrétiens-démocrates flamands a laissé entendre mardi soir qu'il y avait pour son parti encore "trop peu" d'investissements orientés bien-être (santé, soins aux personnes âgées, accueil de la petite enfance, etc.) dans le projet. Entre autres en termes de places de crèche, il y aura un problème, a-t-il assuré, renvoyant aux estimations d'un groupe d'experts mandaté par les autorités. Il en faudrait 29.000 supplémentaires, selon ce "Toekomstgroep". Là où l'on en prévoit "seulement 8.000" de plus sous la prochaine législature, selon Sammy Mahdi.

La dernière mouture de la note "d'atterrissage" de Matthias Diependaele contenait, selon les échos, d'importantes concessions aux socialistes, par exemple en rapport avec les repas scolaires, un thème cher à Vooruit. Mais le "non" du CD&V a d'ores et déjà poussé le processus flamand de négociation dans une impasse.

Il cite également le secteur de l'aide aux personnes handicapées et celui des soins aux personnes âgées, qui seraient trop peu dotés dans les plans de la N-VA.

Le problème du financement des communes

Mais il y a aussi le financement des communes qui pose problème, pour le CD&V, ainsi que le maintien des terres agricoles, trop peu protégées. Sammy Mahdi a beau ajouter que lui et son parti restent "constructifs" et prêts à discuter, ce nouveau refus et surtout la manière dont il a été communiqué (en direct au JT, sans vraiment avoir prévenu le formateur) font s'étouffer de colère les pontes de la N-VA. Dans les couloirs, on entend des critiques acerbes, qualifiant l'attitude du CD&V de "totalement irresponsable" voire "indécente".

Selon la N-VA, la note faisait pourtant preuve d'une vraie "rupture de tendance" en matière d'investissements et de politique de bien-être justement. "Oui, on déplace des budgets, mais sur certains points c'est vraiment insuffisant par rapport aux défis qui nous attendent", rétorque le CD&V. Les chrétiens-démocrates seraient un peu énervés de voir dans la note de claires avancées dans le sens de Vooruit, les concessions au CD&V étant moins visibles. Même s'il y a bien eu des évolutions en ce sens, par exemple sur l'azote et l'agriculture.