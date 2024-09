260.000€ pour Charles Michel en quittant la présidence du Conseil Européen: combien touchent les députés non-réélus en Belgique?

Il repart avec des indemnités de départ. Le montant de cette prime varie en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le député sortant a siégé, quelle que soit l'assemblée. Un an passé dans un hémicycle donne droit à 2 mois d'indemnités de départ. Pour le calcul, vous prenez son indemnité mensuelle et son indemnité forfaitaire pour les frais, pour 2 mois, cela fait 22 824 euros bruts par année passée dans un hémicycle.

Un plafond et un plancher

Pour les députés qui ont beaucoup d'ancienneté, cela aurait pu représenter un vrai pactole sauf qu'il existe un plafond et aussi un plancher. L'indemnité de sortie est accordée pour une durée minimale de 4 mois et maximale de 24 mois, peu importe l'ancienneté avec une exception pour les parlementaires qui siégeaient avant 2014, lorsque la période maximale était encore fixée à 48 mois. Ils continuent de bénéficier de 48 mois maximum.

Ces indemnités de sortie remplacent en quelque sorte le chômage auquel les parlementaires n'ont pas droit. Il faut savoir aussi que les indemnités de sortie sont intégralement soumises à l'impôt et qu'elles sont taxée à environ 45 %.

Malgré cela, le système reste intéressant. Et certains députés s'en sortent a priori pas trop mal. Le libéral François Bellot toucherait 262.920 euros, L'écolo Georges Gilkinet, 251.832 euros et l'Open VLD Rik Daems, 503.664 euros. Et c'est d'autant plus intéressant que ces indemnités sont cumulables avec un salaire ou un traitement dans la fonction publique.