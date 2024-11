Conner Rousseau est de retour: les partis de l'Arizona autour de la table, les Engagés espèrent un "sursaut"

Les négociateurs de la N-VA, du CD&V, du MR, des Engagés et de Vooruit se remettent autour de la table ce jeudi. Selon le président Conner Rousseau, la nouvelle proposition du formateur Bart De Wever présente désormais des "ouvertures importantes".

En entrant dans la réunion vers 14 heures, le président des socialistes flamands a déclaré qu'il avait reçu une nouvelle proposition. "Dans cette proposition, il y a des ouvertures importantes. Je lis que les épaules les plus larges peuvent contribuer davantage, que l'indexation des salaires peut rester et que le fardeau peut être réparti plus équitablement."

Conner Rousseau souhaite savoir, lors des consultations, si les autres parties ont lu la même chose dans la proposition. "Si ces ouvertures sont réelles, nous pourrons avancer. Si ces ouvertures s'avèrent fausses, nous n'y parviendrons pas", a-t-il déclaré.

Un "sursaut" espéré

Au micro de RTL info, Maxime Prévot indique espérer "un sursaut de maturité au vu des différentes urgences" afin pour de mettre en avant l'intérêt du pays "avant celui du parti".