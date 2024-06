Elections 2024 - RTL info se mobilise pour vous faire vivre cette journée historique: voici comment vous pourrez suivre le scrutin

Ce dimanche, plus de 8 millions de Belges se rendront aux urnes afin de voter 3 fois : pour les élections européennes, fédérales et régionales. Ce moment importantissime de la vie politique belge arrive une fois toutes les cinq années.

Dans celles-ci, invités, experts et équipes sur le terrain se relaieront afin d'informer au mieux des premiers résultats, des premières tendances et des premières réactions des partis à la sortie des urnes.

(c) RTL info - Ici, une représentation des résultats des élections régionales de Bruxelles 2019. Vous retrouverez la même carte et le même visuel pour cette année.

(c) RTL info - Ici, une représentation des résultats des élections fédérales de 2019. Vous retrouverez la même carte et le même visuel pour cette année.

(c) RTL info - Sur nos cartes interactives, vous pourrez vous précisément pour qui les gens ont voté dans votre commune, avec le top 3 après le dépouillement.

Mais ça n'est pas tout : après le dimanche 9 juin et le résultat du vote, il faudra que les partis se mettent au travail afin de former des alliances. Afin de vous faire une idée précise de qui pourrait s'allier à qui pour gouverner le pays et les régions, notre outil vous permettra de former des alliances hypothétiques en fonction du nombre de sièges glanés par chaque parti.

(c) RTL info

Entre 20 et 22 heures, rendez-vous sur rtlinfo.be

Dès 20 heures, moments où les résultats arriveront en masse, les élections se vivront sur notre site et application RTL info. Tendances, résultats, réactions des vainqueurs et des vaincus, la fin de journée du scrutin sera à vivre tout au long de la soirée sur nos antennes digitales.

Les premières interviews des présidents de partis et des figures fortes de chaque formation politique seront à retrouver en direct sur notre site et application, ainsi que les suites des dépouillements.

Des images provenant des QG des partis parviendront également via nos équipes déployées sur tout le territoire, tout comme les discours des différents acteurs politiques.