Le PS "en désaccord total avec le PTB" concernant la laïcité: "Le voile intégral pour les petites filles à l’école, c’est hallucinant"

Le PS est pointé du doigt par certains pour sa campagne "très communautaire" à Bruxelles. Face à cette accusation, Paul Magnette a assuré que la position des socialistes sur la laïcité est "parfaitement claire". "Moi, j'ai tenu un long débat interne au parti pour avoir une position parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas. Et on a une position claire qui est de dire que, contrairement au PTB, moi je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que les enfants puissent porter des signes religieux à l'école, ça pour le PS c'est non, c'est hors de question, pas de signes religieux à l'école, je ne suis pas du tout d'accord avec le PTB là-dessus", a répondu Paul Magnette avec fermeté.

Martin Buxant lui a alors demandé pourquoi les électeurs devraient voter pour le PS et pas pour le PTB, s'ils veulent une politique de gauche au lendemain des élections. "Parce qu'on a le meilleur programme d'abord, ça j'en suis très fier, et ce n'est pas moi qui le dis", a assuré Paul Magnette.

"Si vous regardez en termes de droits des femmes, les associations féministes disent les meilleurs, c'est le Parti Socialiste. Si vous regardez en termes d'environnement, les associations de défense de l'environnement disent les meilleurs, c'est le PS et Écolo. Si vous regardez en matière de politique internationale, c'est aussi le Parti Socialiste. En matière de santé, en matière de défense des droits et libertés, le Parti Socialiste a le meilleur programme et ça c'est important parce qu'on vote d'abord et avant tout, monsieur Buxant, pour un choix de société, pour une société apaisée, une société sereine, une société qui protège et une société qui porte tout le monde vers le meilleur. Et ça, c'est ce que nous défendons depuis toujours, et je suis très heureux de voir que la société civile dit le meilleur programme c'est celui du Parti Socialiste".

Regardez ci-dessous l'interview dans son intégralité: