Qui était le meilleur, qui était le pire... Voici le Débrief des Présidents de parti après le Débat

Les six présidents des grands partis francophones se sont retrouvés sur le même plateau pour un ultime débat à quelques jours des élections. Qu'ont-ils pensé de leur prestation et de celle de leurs adversaires ? Ils débriefent à la sortie de notre studio.

Après 55 minutes de débat parfois houleux, l'heure est tout d'abord à l'introspection. "Je suis resté calme et posé, pareil à ce que je souhaite incarner comme alternative en politique", estime Maxime Prévot, président des Engagés. "Avec de la sérénité, une sorte de force tranquille", poursuit-il. Jean-Marc Nollet reste plus réservé : "J'ai bien aimé, mais je ne sais pas, c'est surtout le spectateur qui devra juger", raisonne le co-président d'Ecolo. Même réflexion du côté du Parti socialiste : "Je ne m'évalue jamais moi, personnellement, c'est au téléspectateur de juger", explique Paul Magnette. Je défends mes convictions avec beaucoup de couleurs

"J'ai pu faire les points que je souhaitais", assure de son côté Georges-Louis Bouchez qui fait écho au ressenti de son homologue au PTB : "J'ai mes convictions donc de ce côté-là, je les défends avec beaucoup de couleurs, mais en même temps, je voulais être constructif et de ce côté-là, je suis assez satisfait de comment le débat s'est passé", explique Raoul Hedebouw. "Je trouve que j'ai dit ce que je voulais dire et je suis toujours intervenu sur le fond et contrairement à certains de mes autres collègues, je ne suis pas tombé dans la caricature et l'invective et j'ai pensé à chaque fois aux téléspectateurs et aux auditeurs", estime à son tour François De Smet, président de DéFi. Qu'ont-ils pensé des autres candidats? Après l'introspection, nous avons demandé aux six présidents de parti de juger la prestation des autres candidats et du débat en général. François De Smet les range dans deux catégories : "Il y a ceux qui étaient assez fébriles, je pense aux représentants du PS, d'Ecolo, du MR qui n'ont quasiment fait que s'invectiver. Je pense que les trois autres, le PTB, les Engagés et DéFi, on est resté relativement zen et on a essayé d'axer le débat sur le fond", développe-t-il.

Raoul Hedebouw (PTB) n'en pense pas moins : "Ça commence à m'ennuyer cette pseudo-dispute entre le PS et le MR alors qu'ils vont gouverner ensemble juste après les élections, ils nous la font à l'envers à chaque élection", s'amuse-t-il. Jean-Marc Nollet pointe aussi beaucoup d'animosité entre trois partis : "Je trouve qu'entre monsieur Bouchez (MR), monsieur Magnette (PS) et monsieur Hedebouw (PTB), ça s'interrompt beaucoup trop. On doit donner la place au débat, on doit accepter que d'autres ont d'autres points de vue et respecter le point de vue des uns et des autres", pense-t-il. Fixation à mon égard Constat corroboré par le principal intéressé libéral : "On est tous certains que monsieur Magnette semble avoir une fixation à mon égard, je ne sais pas, ça montre certainement que le MR dérange puisque le MR a la capacité d'être premier parti et donc de réformer la Wallonie et Bruxelles, on a vu pas mal de nervosité dans son chef", analyse Georges-Louis Bouchez.