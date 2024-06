Revalorisation des salaires, légalisation du cannabis, avec ou sans la N-VA ? Revivez les moments forts du débat des six présidents face aux Belges

Le débat s'est achevé. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister, le replay est disponible sur notre plateforme RTL Play.

20h40 Avec ou sans la N-VA ? Pour Défi, Ecolo et le PTB, c'est sans eux, c'est clair. Le PS estime qu'il faut "tout faire pour l'éviter", mais ne dit pas non clairement. Le MR estime que mettre une exclusive à la N-VA, c'est irresponsable. Du côté des Engagés, Maxime Prévot rappelle que "l'enjeu est d'arrêter d'être obnubiler par la N-VA et à d'abord travailler sur nos objectifs".

20h38 Qui pour être candidat Premier ministre ? Pour Raoul Hedebouw, "ce serait bien d'avoir un vrai Belge, qui parle les deux langues". Une option que Maxime Prévot n'aime cependant qu'à moitié. Georges-Louis Bouchez estime que c'est une "question de fantaisie. Nous voulons juste parler du fond". Une vision que partage "pour une fois" Paul Magnette. Jean-Marc Nollet explique qu'il n'ira pas dans un gouvernement s'il n'y a pas les grandes questions écologiques au centre du débat. Quant à François De Smet, il explique qu'il faut un gouvernement fédéral le plus rapidement possible, simplement.

20h33 Quatrième thème : quel avenir pour la Belgique ? Après le 9 juin, il faudra faire des coalitions. Comment les présidents de parti comptent s'y prendre ? Les nationalistes flamands auront sans doute une majorité, la Belgique existera encore ? François De Smet : "Oui, si les francophones comme monsieur Bouchez arrêtent de leur faire des mamours"

Jean-Marc Nollet : "La Belgique existera encore, car les citoyens veulent continuer à vivre dans ce pays, même au nord"

Paul Magnette : "Oui, mais il faut se battre pour cela, les partis qui proposent déjà à la N-VA de négocier, il ne faut pas faire ça".

Georges-Louis Bouchez : "Oui, mais la Wallonie et Bruxelles doivent se redresser et couper avec le marasme de la gauche"

Maxime Prévot : "Oui, il n'y a pas de doute. Du reste, personne ne fait des mamours, nous sommes juste lucides".

Raoul Hedebouw : "La réponse, c'est oui. Nous sommes un parti national : flamands, bruxellois, wallons, tous ensemble".

20h29 Georges-Louis Bouchez répond... à moitié Attaqué, le président du MR botte en touche. "Je ne vais pas gaspiller du temps de parole pour cela. On se rend compte que de trop nombreux jeunes doublent. Il faut se reconcentrer sur les compétences de base : lire, écrire, compter. Il faut arrêter de les ennuyer avec des charges administratives. Donnons-leur de la confiance, et ne pas continuer le nivellement par le bas".

20h26 Faire confiance aux enseignants Pour Jean-Marc Nollet estime qu'il faut donner de la confiance à ces enseignants. "Dire qu'il faut tout balayer, comme le MR et le PTB, ce sont les extrêmes qui le disent. L'enjeu est que l'enseignant se sente bien, qu'il soit accompagné. Dans l'enseignement francophone, il est également essentiel qu'il y ait du néerlandais dans les programmes pour l'emploi futur". Christophe Deborsu revient alors sur la petite phrase du président d'Ecolo. Le MR, extrême ? "Sur ce plateau, c'est un parti qui est à l'extrême. En face, c'est le PTB", note Jean-Marc Nollet.

20h22 Raoul Hedebouw demande du "respect" pour les enseignants "Il y a eu énormément de manifestations des enseignants qui demandent du respect", note le président du PTB. "Il faut les écouter et revoir ce pacte d'excellence. Quand on voit les sanctions prévues dans ce pacte, je ne suis pas d'accord avec ça". Il estime également que les classes sont trop remplies.

20h20 "Le pacte doit être réévaluer" François De Smet, fort d'une expérience dans l'enseignement, prend le problème à cœur. "Un prof sur trois quitte l'enseignement dans les premières années, c'est énorme. Le pacte doit être réévalué, car toute une série de compétence ont déjà changé en peu de temps, le monde changeant si vite. Pour Jean-Marc Nollet (Ecolo), il faut alléger l'horaire pour les jeunes qui commencent, et les plus expérimentés qui terminent, pour que ces derniers puissent aider les plus jeunes qui débutent. Maxime Prévot, lui, estime qu'il faut ralentir le rythme des réformes. "Ensuite, il faut qu'il y ait un instituteur face à chaque classe, c'est la priorité. La grande majorité des problèmes que l'on connait, elle trouve sa source dans l'enseignement".

20h17 Troisième thème : l'enseignement La pénurie des professeurs est un grand problème, pour Georges-Louis Bouchez, il faut revenir sur le pacte d'excellence. "On a promis aux enseignants d'alléger la charge administrative, ça n'a pas été le cas. Il faut apprendre à respecter ces enseignants. Quand un prof remet des points, il est mis en cause, ce n'est pas acceptable. Il faut leur donner du respect". En face, le PS estime que les enseignants ont besoin de stabilité. "Les réformes sont presque finies, on ne va pas encore tout chambouler. Il faut du calme et de la sérénité".

20h15 Paul Magnette veut la légalisation également Paul Magnette trouve que le cannabis, c'est "très mal", mais... "Un Belge sur 4 a déjà consommé du cannabis, c'est un fait. On doit porter un message de santé publique, mais il faut se concentrer sur les vrais problèmes".

20h12 Chacun veut légaliser le cannabis, sauf... "Il faut choisir ses combats. Si on ne s'attaque plus au cannabis, on pourra s'attaquer à d'autres drogues dures. Cela ramènera également de l'argent dans les caisses de l'état. Le seul parti opposé à cette légalisation est le MR de Georges-Louis Bouchez.

20h09 Engager des policiers ou changer la législation ? Pour Raoul Hedebouw, la lutte contre la criminalité incombe également à la justice, pas qu'à la police. "On n'a pas assez parlé de la police de proximité. De plus en plus de commissariat sont fermés et donc dans les quartiers, il n'y a plus de commissariat ouvert". Faut-il alors légaliser le cannabis ? "Pour nous, oui, cela permettrait de s'attaquer aux drogues dures".

20h05 "L'Etat ne fait plus peur aux délinquants" "Nous avons plus de policiers que tous les pays limitrophes", note Georges-Louis Bouchez. "Nos policiers sont aspirés par des charges administratives. Nous voulons des sanctions lourdes et exécutées surtout. Aujourd'hui, l'Etat ne fait plus peur aux délinquants". "Le problème n'est pas qu'à Bruxelles", explique le président d'Ecolo. "Il faut une véritable opération mains propres en Belgique, dans le trafic de drogues et d'armes. Quand on veut balayer un escalier, on commence par le haut, il faut inverser la charge de la preuve".

20h01 Deuxième thème : la drogue, ce danger Comment lutter contre ce fléau ? Maxime Prévot veut plus de policiers. "Les citoyens sont inquiets, l'insécurité augmente, le mal-être se diffuse. Il faut agir en amont, dans les cœurs de quartier. Il est anormal que la prison soit devenue une école du crime", note-t-il. Du côté du PTB, il faut s'attaquer à la source : le port d'Anvers. "Il faut renforcer les douanes, mettre des moyens là-bas. Enfin, il faut lever le secret bancaire. Al Capone a été pris, car les transactions ont été détectées".

20h00 Défi souhaite taxer dans le revenu Pour financer cela, François De Smet veut s'attaquer à la criminalité. "Il faut aller chercher cet argent chez les super-criminels. On demande la création d'un parquet national financier, comme l'a fait la France, à qui cela rapporte des milliards", note-t-il. "Il suffit de faire la même chose, et cela donnera une impulsion énorme. Pour Maxime Prévot, la taxe des super-riches n'est pas la solution. "Aujourd'hui, beaucoup sont en arrêt-maladie à cause des soins de santé. Nous devons donc nous attaquer à cela. Les enjeux liés à la santé sont indispensables".

19h57 "Il est temps de faire payer les super-riches" Pour Raoul Hedebouw, la solution est simple. "Les riches sont de plus en plus riches, donc il faut aller chercher l'argent là-bas. Tous les partis ont voté contre, mais on pourra le faire dans le futur", estime-t-il.

19h57 Comment financer cela ? Pour augmenter ces salaires, il faut de l'argent. Comment faire ? "En mettant plus à contribution les 2-3% des personnes les plus riches", annonce Paul Magnette (PS).

19h53 "Laissons de l'air aux entreprises" "Quand j'entends qu'on veut une hausse des salaires pour les entreprises, il faut que les entrepreneurs puissent le faire et donc leur donner les moyens de le faire", estime François De Smet. "En termes de main d'œuvre, de charge administrative, notamment. Laissons de l'air aux entreprises pour augmenter les salaires".

19h51 Ecolo veut investir, investir, investir Jean-Marc Nollet estime que pour faire face aux défis économiques et climatiques, il faut investir 15 milliards d'euros. "Nous devons l'offrir aux citoyens, pour isoler la maison, pour augmenter l'offre des transports en commun. Investir, c'est notre priorité", dit-il.

19h50 Attaques entre Magnette et Bouchez "Parler du travail lorsqu'on est bourgmestre d'une ville (Charleroi) où une personne sur deux ne travaille pas, c'est très drôle. Paul Magnette ment depuis des mois", lance Georges-Louis Bouchez. "La grande différence entre la gauche et nous, c'est que nous voulons octroyer cette augmentation à la classe moyenne".

19h47 "Le MR, vrai parti des travailleurs" Georges-Louis Bouchez, président du MR évoque une règle simple : 500 euros minimum de différence entre quelqu'un qui travaille et un chômeur. "On le finance en accompagnant mieux les demandeurs d'emploi et en étant plus stricte : des gens ne sont pas malades et ont des certificats de complaisance, certains devraient travailler, ils en ont les moyens". "Comme parti du travail, on défend les travailleurs", note Raoul Hedebouw, du PTB. "Je propose une libération des salaires, pour qu'ils puissent augmenter, ainsi qu'une réforme fiscale".

19h44 "Thème central" Du côté des socialistes, Paul Magnette estime que c'est le thème central de ces élections. "Il faut que les travailleurs puissent négocier des hausses de salaires. Nous voulons aussi une réforme fiscale pour que les travailleurs puissent gagner 300 euros nets par mois. Il n'y aura pas de socialiste dans les gouvernements sans cette réforme !" Chez les Engagés, Maxime Prévot veut une réforme "crédible". "Nous voulons une différence nette de 450 euros pour les gens qui bossent par rapport aux gens qui ne travaillent pas", explique-t-il.

19h50 Premier thème : le pouvoir d'achat C'est la préoccupation numéro 1 des Belges : que se passera-t-il pour leur portefeuille après le 9 juin ? C'est Jean-Marc Nollet qui commence le débat : "Pour nous, la priorité est de revaloriser les salaires, pour que les gens puissent retrouver de l'oxygène. On va jusqu'à 350 euros en plus", explique-t-il. "Il faut une réforme fiscale qui rende le système plus juste, en simplifiant la vie des travailleurs", enchaîne François De Smet, de Défi.

