Ne vous trompez pas: voici ce qu'il faut faire pour que votre vote soit bien comptabilisé le 9 juin

Dans certaines zones, plutôt minoritaires, vous allez devoir voter de manière électronique. C'est le cas à Bruxelles, dans la moitié de la Flandre ainsi que la totalité de la communauté germanophone. Dans la quasi-totalité de la Wallonie on vote sur un papier.

En Belgique, il y a deux manières de voter et vous allez tous le remarquer ce dimanche. Soit on vote d'une manière électronique, soit sur un papier.

Soit vous faites un vote de liste, vous cochez donc en haut de la liste, le point rouge. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec l'ordre des députés proposé par le parti et que vous décidez de donner votre voix au parti en ensemble, sans privilégier un candidat.

Si on se concentre sur une colonne en particulier, là vous avez deux choix :

Deuxième possibilité, vous avez des candidats préférés, un ou plusieurs. Vous faites alors un vote nominatif. Donc, vous cochez la case qui est juste à côté du prénom de votre candidat préféré. Vous pouvez cocher l'entièreté des cases d'une même liste.

Quelle est la différence entre un vote nul et un vote blanc ?

Un vote nul, c'est lorsqu'on décide de faire plusieurs choses différentes sur un bulletin. Comme lorsqu'on décide de cocher plusieurs cases dans plusieurs listes différentes, alors qu'en vrai, on ne peut pas vraiment voter pour plusieurs partis différents. Si on décide d'entourer un nom au lieu de cocher la case, ou bien si on décide de faire un dessin sur son bulletin de vote. Là, le vote est considéré comme nul.

Autre possibilité, ne rien mettre, c'est lorsqu'on fait un vote blanc. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les votes blancs et les votes nuls sont comptabilisés ensemble.