Formation fédérale: Conner Rousseau de retour, Bart De Wever rédige une "nouvelle note"

En entrant dans la réunion vers 14 heures, le président des socialistes flamands a déclaré qu'il avait reçu une nouvelle proposition. "Dans cette proposition, il y a des ouvertures importantes. Je lis que les épaules les plus larges peuvent contribuer davantage, que l'indexation des salaires peut rester et que le fardeau peut être réparti plus équitablement."

Le président du MR Georges-Louis Bouchez s'est dit "prêt à négocier dès demain matin. Mais certains partis doivent encore consulter", a-t-il observé. Pour le libéral, l'enjeu n'est "pas par rapport à Vooruit. L'enjeu est de trouver un équilibre à cinq (partis)", a-t-il rappelé à nos confrères de la VRT.

De son côté, Bart De Wever a indiqué que le travail continuait. "Tout le monde était autour de la table, on a fait des propositions, j'ai écrit une nouvelle note", a indiqué le chef de la N-VA. "C'est à chacun de décider si on peut progresser, oui ou non. En tout cas, maintenant, tout est ouvert, tout est possible"

Le Vooruit de Conner Rousseau est-il donc à nouveau dans le jeu des négociations? "Ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus", a répondu Bart De Wever. "Je pense qu'avec le pays qui est vraiment au bord du précipice, sur le plan budgétaire, mais aussi économique, et avec une situation géopolitique qui est de plus en plus compliquée, chacun doit prendre ses responsabilités et entamer les négociations. C'est incompréhensible et impossible d'expliquer à la population que cinq partis qui ont une majorité ne sont pas capables même de commencer des négociations pour sauver ce pays de grands problèmes..."