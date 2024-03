Grand Baromètre: J-77 avant les élections, plus d'un tiers des Belges ne savent pas pour qui voter

En Wallonie, l’indécision est beaucoup plus haute qu’en Flandre: on passe par exemple de 31 à 38%. En effet, 38% des Wallons ne savent pas pour quels députés fédéraux ils voteront.

Près de 34 % des Belges, soit largement plus d’un tiers, ne savent pas à quel parti ils accorderont leur suffrage en juin pour le Parlement fédéral. "Mais l’indécision, est encore plus marquée au niveau européen, là, c’est carrément 39 % des Belges qui ne savent pas pour qui ils voteront", précise notre référent politique, Martin Buxant. "Ce n’est pas très étonnant vu que les enjeux européens sont souvent considérés à tort, comme très déconnectés de la vie concrète", ajoute-t-il.

Dans quel parti y a-t-il le plus d'indécis ?

C’est chez DéFI. 51% des personnes interrogées qui ont voté pour DéFI lors des dernières élections disent aujourd’hui qu’elles sont hésitantes. "Cela veut dire que plus d’un électeur sur deux ayant voté DéFI en 2019 a son cœur qui balance. Clairement, la survie politique de ce parti est en ballotage et ce n'est pas surprenant", poursuit Martin Buxant.

La période de sondage correspond à la guerre ouverte entre l’ancien et le nouveau président de Défi, Olivier Maingain et François De Smet s’accusent de tricherie dans la composition des listes électorales, "ça n’inspire pas confiance aux électeurs de ce parti et on les comprend…".

Ajoutons pour être complet qu’après Défi, c’est chez les électeurs d’Écolo que l’indécision est la plus haute. L’indécision est beaucoup plus marquée chez les femmes et chez les jeunes.