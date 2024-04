Une majorité alternative PS-Écolo-PTB, un doigt et un test électoral bidon: voici notre carnet de campagne n°31

"On prend acte du fait que PS et Écolo ont débranché la prise de ce gouvernement", a réagi Georges-Louis Bouchez, président du MR sur notre plateau.

À Paul Magnette de répondre, sur ce même plateau: "On n'a pas du tout retiré la prise, ni fait tomber le gouvernement, on a rallumé la lumière au contraire. Le MR avait plongé des milliers et des milliers d'étudiants dans l'obscurité la plus complète."

Pourtant, le président libéral avait bien dit: "Aujourd’hui, il n’y a plus de gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que les choses soient bien claires."

Mort ou pas, ce gouvernement est désormais en affaires courantes, et ce, depuis la nuit de mardi à mercredi. Vers 2h du matin, au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la majorité PS-Écolo-MR explose à la suite d'un vote sur la réforme du décret paysage. Un vote sans le Mouvement Réformateur.