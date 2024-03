Le MR propose le retour de l'armée "dans les quartiers chauds": la ministre de la Défense est contre et explique pourquoi

Ce matin, le vice-Premier ministre David Clarinval était l'invité de Martin Buxant dans le 7h50 de Bel RTL. Dans cette entrevue, le libéral est revenu sur les différents fusillades et violences qui ont éclaté récemment dans la capitale. Pour contrer ce phénomène, il a même expliqué vouloir mettre l'armée dans la rue "dans les quartiers chauds".

"Ce que l'on va proposer, c'est que la Défense, comme on l'avait fait avec Charles Michel à l'époque, puisse reprendre une série de tâches qui sont aujourd'hui dans les mains de la police", expliquait-il. "Vous avez beaucoup de policiers qui sont mobilisés pour surveiller les institutions. Au lieu de surveiller des bâtiments, ils pourraient en effet aller dans les quartiers chauds, où il y a des difficultés. J'avais proposé ça à Anvers quand il y avait eu les histoires, on avait rigolé, et puis un mis plus tard, on l'avait accepté et aujourd'hui, les militaires protègent le port d'Anvers".