Remettre les militaires dans les rues de Bruxelles: le souhait de David Clarinval pour que les policiers puissent "aller dans les quartiers chauds"

"En ce qui me concerne, j'ai pris mes responsabilités puisque j'ai demandé que le CNS (conseil national de sécurité, NDLR) qui aura lieu demain matin porte à l'ordre du jour la sécurité à Bruxelles, a-t-il déclaré. On doit donc pouvoir demander que non seulement, on fasse un inventaire des capacités policières qui sont mobilisées pour des raisons de surveillance et qui sont parfois statiques et qui pourraient être utilisées à meilleur escient. Ce que l'on va proposer, c'est que la Défense, comme on l'avait fait avec Charles Michel à l'époque, puisse reprendre une série de tâches qui sont aujourd'hui dans les mains de la police".

Aujourd'hui, les militaires protègent le port d'Anvers, et les policiers sont dans les rues

Il a donné l'exemple de la protection des institutions : "vous avez beaucoup de policiers qui sont mobilisés pour surveiller les institutions. Au lieu de surveiller des bâtiments, ils pourraient en effet aller dans les quartiers chauds, où il y a des difficultés", a-t-il précisé.

"J'avais proposé ça à Anvers quand il y avait eu les histoires, on avait rigolé, et puis un mis plus tard, on l'avait accepté et aujourd'hui, les militaires protègent le port d'Anvers, et les policiers qui protégeaient le port sont dans les rues", a finalement ajouté David Clarinval.