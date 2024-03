"Nous voulons une famille libérale forte": le MR et l'Open Vld présentent une liste commune pour Bruxelles à la Chambre

Le MR et l'Open Vld ont annoncé mercredi faire liste commune aux élections fédérales à Bruxelles le 9 juin prochain, avec la secrétaire d'État fédérale Alexia Bertrand (Open Vld) en 4e position, l'ex-PTB Youssef Handichi (MR) à la 3e et Michel De Maegd (MR) à la 2e, a annoncé la tête de liste Valérie Glatigny (MR).

"Nous sommes engagés pour que la Belgique soit plus forte et plus libérale", a déclaré Georges-Louis Bouchez. "C'est un partenariat beaucoup plus large entre nos deux formations politiques. Nous allons présenter une plate-forme commune et organiser des événements en commun dans les trois régions du pays. Nous voulons une famille libérale forte au lendemain du scrutin. Nous voulons que le centre de gravité belge soit libéral."

Tout comme au niveau fédéral, les libéraux affirment aussi leur volonté de monter ensemble au gouvernement bruxellois, a indiqué la tête de liste régionale David Leisterh.