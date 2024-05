Quelles personnalités politiques ont-elles marqué le plus cette campagne électorale? L'analyse de Martin Buxant

Tom Van Grieken (le président du parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, ndlr) est le 2e personnage le plus populaire en Flandre dans notre Grand Baromètre. Sa campagne, à coups de punchlines anti-francophones et anti-immigrations, ça marche pas mal.

Et puis Connor Rousseau: l’annonce de son retour au premier plan a suffit à faire grimper son parti, les socialistes flamands, de 3 points dans notre baromètre.

De Wever, Van Grieken, Rousseau, ce sont les trois chevaux de course flamands de cette campagne"

Côté francophone, qui tire son épingle du jeu à 14 jours des élections ?

"Chez Ecolo, s’il y a une personnalité qu’on peut pointer, c’est Jean-Michel Javaux. Son profil rassembleur et centriste, plaît aux Wallons, puisqu’en l’espace de six mois, deux Grands Baromètres, il est le plus connu et le plus populaire des Ecolos, devant des ministres comme Gilkinet, Tellier ou le coprésident Jean-Marc Nollet.