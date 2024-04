Raoul Hedebouw révèle que son père est atteint d'un cancer: "C’est désormais ma priorité”

Dans une interview pour le podcast produit par HLN “The person behind politics", Raoul Hedebouw, président du PTB, a annoncé que son père souffrait d'un cancer. Il a reçu un diagnostic de lymphome il y a quelques semaines. "La solidarité au sein de la famille est grande. Nous devons traverser cette épreuve ensemble", a déclaré Raoul Hedebouw.

Le président du PTB a déjà vécu la perte de son grand-père à cause du cancer et celle de la mère sa compagne il y a trois ans. "Nous avons déjà été confrontés à cette situation. Je rends visite à ma mère et à mon père toutes les semaines", a-t-il déclaré dans le podcast.