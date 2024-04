Duel Bouchez-Hedebouw, ce soir sur RTL tvi : à quoi faut-il s’attendre?

Tout les oppose et, contre toute attente, quelques éléments les rassemblent aussi. Le président du Mouvement réformateur, Georges-Louis Bouchez, et son homologue du PTB, Raoul Hedebouw, seront sur le plateau de RTL ce mercredi dès 19h20 face à Martin Buxant et Caroline Fontenoy.



RTL info : Que peut-on attendre de ce duel entre ces deux hommes forts la droite et de l’extrême gauche?



Martin Buxant : Nous allons assister à un "choc de chevaux sauvages". Ils sont comme "deux chevaux" dans leur box, et ce soir ils vont sortir et peut-être ruer Le danger, c’est que ce ne soit qu’une cavalcade et que ce ne soit pas intelligible. Et donc l’un des enjeux majeurs du débat de ce soir, c’est aussi qu’ils soient disciplinés. Il nous faut de l’intelligible, de l’audible. Mais en même temps, on sait que tout les oppose, c’est pour ça qu’on a appelé ce débat : "les meilleurs ennemis".



Peut-on espérer un rapprochement entre ces deux "meilleurs ennemis"?



Tout les oppose sauf leur ‘détestation’ du parti socialiste. Le PS est l’adversaire numéro un des libéraux et le PTB est évidemment en hyper concurrence avec les socialistes. Ce qui rapproche Raoul Hedebouw et Georges-Louis Bouchez, c’est que tous les deux ont intérêt à faire perdre des plumes au PS pour être mieux positionné le 9 juin prochain.



Qu’est-ce qui les différencie?