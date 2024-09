La décision est tombée: Julie Taton ne pourra pas se présenter aux élections communales à Mons

Julie Taton ne pourra pas se présenter aux élections communales à Mons. La cour d'appel de Mons juge sa demande recevable mais non fondée. Elle ajoute qu'aucun élément ne peut remettre en doute l'impartialité de l'autorité communale. L'appel est considéré comme recevable mais non fondé. La cour d'appel se range donc à l'avis du collège communal montois de ne pas inscrire Julie Taton sur le registre des électeurs. Elle ne devrait normalement plus chercher d'autres formules de recours contre cette décision. "Je suis déçue. Cela ne m’empêchera pas d’aider mes colistiers et de faire campagne avec eux, et d’apporter tout mon soutien", a-t-elle déclaré à notre micro.

Julie Taton a affirmé qu'elle souhaite s'installer à Mons avec sa famille, peu importe la décision de la justice. "Je n'ai rien fait de mal", a lancé la Députée libérale avant de poursuivre: "On verra ce que la justice va décider. Moi, mon envie reste inchangée: si on ne veut pas de ma domiciliation maintenant pour pouvoir me présenter sur les listes, ça ne change rien à ma décision de venir m'installer ici à Mons. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Mes enfants sont inscrits dans leur école et je continue mes recherches de maison."

La Députée explique avoir ressenti "comme une impression que je dérangeais et qu'on n'avait pas spécialement envie que je sois sur cette liste." Mais si la décision de la Cour d'appel de Mons aujourd'hui lui est défavorable, Julie Taton ne compte pas lancer un nouveau recours. "A un moment donné, on va arrêter un petit peu. On va vivre. Et là, je parle pour mon parti. On va se concentrer sur les choses essentielles (...). Et comme je l'ai dit, si on ne veut pas de moi par la porte, je passerai par la fenêtre", a-t-elle conclu avant d'entrer en audience.

Rappel des faits

Pour rappel, si Julie Taton veut se domicilier à Mons, c'est pour figurer dans le registre des électeurs. Une condition nécessaire pour pouvoir se présenter sur les listes communales. Elle est pour l'instant 2e sur la liste "Mons en Mieux", derrière Georges-Louis Bouchez, le président du MR. Mais au début du mois d'août, sa demande est refusée.