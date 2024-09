"Exfiltrer" les drogués du centre-ville: à Liège, on veut faire comme à Barcelone ou au Portugal

Il souligne en effet que ces problèmes n'existent pas qu'à Liège, mais aussi "ailleurs, en Belgique, en Europe." Et ils amènent désormais, à Liège, une "nouvelle drogue, qui est la cocaïne", déplore Willy Demeyer. "Elle pose beaucoup plus de problèmes puisqu'il faut en prendre plus souvent. Et ça rend les gens plus agités."

Sortir les "drogués" des villes

Pour répondre à cela, le bourgmestre de Liège annonce avoir interpellé le formateur du gouvernement, Bart de Wever. "J'ai envoyé une lettre en demandant qu'on fasse pour les autres villes, comme on a fait pour le port d'Anvers, une grande réunion nationale pour établir un plan. (...) Oui, c'est nouveau."

Willy Demeyer demande "qu'on renforce la police judiciaire fédérale pour attaquer les mafias à la tête. Et qu'on ouvre à côté des villes, des centres dans lesquels ces personnes sont amenées." C'est quelque chose qui, selon lui, se fait déjà du côté de Barcelone, au Portugal, mais aussi aux Pays-Bas. "On soigne les personnes là-bas, elles dorment là-bas, etc. On les exfiltre des centres-villes et on les prend en charge d'une manière sociale, mais aussi d'une manière un peu coercitive."