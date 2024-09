"Ça devient n'importe quoi": Julie Taton réagit à la décision du collège communal montois

La saga Julie Taton à Mons se poursuit. Selon le collège communal exceptionnel convoqué ce vendredi, l'ancienne animatrice ne pourrait donc pas se présenter sur la liste MR, Mons en Mieux, lors des prochaines élections communales du 13 octobre.

À lire aussi Julie Taton pourra-t-elle se présenter aux élections communales à Mons? La décision est tombée

Ça devient n'importe quoi.

Celle-ci n'a pas manqué de réagir à cette décision au micro de RTL info : "On attendra. Mais à un moment donné, ça devient n’importe quoi", a réagi Julie Taton. Elle poursuit :"Je ne comprends pas du tout la dynamique. Je viens m’installer ici avec la volonté de m’épanouir, de vivre. J’emmène ma famille. C’est un choix personnel. C’est difficile, même pour mon mari. Je n’ai rien à me reprocher. J’ai toujours dit que je venais vivre dans un appartement temporaire. Je ne vais pas vivre avec deux enfants et mon mari dans un 50 m² et une chambre. C’est une évidence. Je cherche une maison. Je prends juste le temps de m’installer. Je trouve ça un non-sens presque inhumain."

Les avocats de Julie Taton ont indiqué qu'ils allaient aller en appel.