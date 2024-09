Pas de piscine à Gembloux, un problème bientôt résolu? "Pour nous, c'est une vraie priorité, même si cela coûte très cher", assure le bourgmestre

Pour ce nouveau débat "Dans ma commune", Gembloux était à l'honneur. Et un sujet épineux était au centre des discussions : celui de la piscine. Autour de la table, le bourgmestre Benoît Dispa faisait face à ses deux principales rivales: la candidate socialiste Valérie Hautot et Laurence Dooms, tête de liste "Ecolo Gembloux".

Comment apprendre aux enfants à nager s'il n'y a pas de piscine dans la commune ? C'était l'un des sujets abordés dans l'émission "Dans ma commune". Et alors que certaines communes de Wallonie en possèdent plusieurs, comment expliquer le cas de Gembloux ?

La socialiste Valérie Hautot n'est pas tendre avec la mise en place du projet de piscine à Gembloux. Pour elle, tout cela prend bien trop de temps. "Moi, ce que je reproche à ce dossier, c'est que j'ai des écrits, dans les années 2000, où l'on savait déjà qu'il y avait une problématique. Et qu'aujourd'hui, en 2024, la piscine n'est toujours pas sortie de terre. La priorité que nous devons avoir, c'est de construire une piscine pour que les habitants, et éventuellement les villages voisins, puissent en profiter et apprendre à nager. C'est une obligation : nous avons le devoir d'apprendre aux enfants à nager", s'indigne-t-elle.